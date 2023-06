MaterniFit&Friends, nasce il supporto post-parto atlete

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La Federpugilato italiana scende in campo a fianco delle donne per dedicare attenzione a un tema delicato: il supporto e l'importanza del sostegno nel periodo post-parto, in cui sono frequenti ricadute sul piano fisico e psicologico per le neomamme, alle prese con un momento denso di responsabilità e cambiamenti. Oggi, al Salone d'Onore del Coni è stata presentata la prima edizione di"MaterniFit&Friends", ideato dalla personal trainer delle mamme Benedetta Mazzi in collaborazione con l'Associazione Diastasi Donna, e in partnership con la Fpi. "La Commissione atleti ha fatto abbastanza per supportare e promuovere questo tema che è al centro della nostra agenda per gli atleti in attività. Non si può accettare che un'atleta importante rischi di compromettere la propria carriera per la maternità; penso che debba essere lo Stato a sopperire alle problematiche finanziarie che ricadono sulla Società", ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malagò. La manifestazione si svolgerà domenica 11 Giugno a Roma presso il Circolo Sportivo Flaminio Real di Tor di Quinto (16.30- 19.30) per sensibilizzare il pubblico sul tema della diastasi addominale e su come ritrovare il benessere psico-fisico dopo il parto attraverso la pratica sportiva.

L'Assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato definisce l'iniziativa "molto intelligente", in quanto "coinvolge tanti professionisti che insieme contribuiscono a una giornata di sensibilizzazione per far avvicinare al tema le persone in modo semplice". Per tutte le mamme e famiglie con bambini che vorranno partecipare è stato organizzato un pomeriggio di screening gratuito, iscrivendosi sul sito web www.maternifitandfriends.it. Le partecipanti avranno la possibilità di sottoporsi a visite mediche gratuite con professionisti del settore (ginecologa, pediatra, sociologa, nutrizionista, personal trainer e avvocato), seguire il workshop specifico oltre a partecipare alle lezioni di Benedetta Mazzi.

