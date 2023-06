Atletica: Jacobs solo penultimo sui 100 metri a Parigi

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Ritorno in pista amaro per Marcell Jacobs. Nella Diamond League, quarta tappa stagionale, a Parigi, allo stadio Charléty, il campione olimpico si è classificato solo penultimo nella gara dei 100 metri vinta dall'americano Noah Lyles in 9''97.

Per Jacobs il tempo di 10''21. (ANSA).