Atletica: Jacobs 'gara del cavolo, sentito le gambe di cemento'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "La prima parte non mi è dispiaciuta, poi ho sentito le gambe di cemento, non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma sto correndo ed è quello che volevamo".

Così Marcell Jacobs subito dopo il suo ritorno ai 100 metri alla Diamond League di Parigi che lo ha visto chiudere solo i settima e penultima posizione. "Sicuramente - aggiunge il campione olimpico - è stata una gara del cavolo da buttare via, ma ho corso senza fastidi e avrò la possibilità di allenarmi. Questo mi rende felice". (ANSA).