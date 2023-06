Sport: Abodi, correttivo riforma rispecchia esigenze sistema

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Siamo convinti che quello che abbiamo prodotto rispecchi le esigenze del sistema. Un salto di qualità ed etico del lavoro sportivo". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha detto nella conferenza stampa di presentazione del decreto correttivo della riforma del lavoro sportivo insieme alla ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone. "Dal primo luglio ci sarà piena attuazione di queste norme, ma metteremo in piedi una piattaforma con Coni, Cip, Sport e Salute, Eps, Federazioni e tutti gli attori in causa, per fare in modo che in un tempo breve ci sia la necessaria alfabetizzazione per rispettare gli obblighi. Obblighi che saranno differiti nel tempo - ha aggiunto Abodi - Questo provvedimento punta a elementi come l'affermazione delle tutele, la trasparenza, l'efficienza e la sostenibilità". Poi ha concluso: "Inoltre sarà istituito un osservatorio che studierà il fenomeno, perché non abbiamo assoluta certezza delle dinamiche che queste norme produrranno".

(ANSA).