Auto: due Ferrari in prima fila alla 24 Ore di Le Mans

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Due Ferrari partiranno in prima fila domani nella 91/a edizione della 24 Ore di Le Mans, quella che festeggia il centenario della corsa. In pole position ci sarà la 499P n.50 dell'equipaggio formato da Antonio Fuoco, dallo spagnolo Miguel Molina e dal danese Nicklas Nielsen, unica ad aver superato il muro dei 3'23'' (3'22''982) nella Hyperpole disputata al tramonto e che ha determinato le prime quattro file di ogni categoria (Hypercar, LMP2 e LMGTE AM).

A testimoniare la superiorità della Hypercar di Maranello su circuito della Sarthe. il secondo tempo (3'23''755) è stato fatto segnare dalla Rossa n.51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Le Toyota, favorite nella categoria regina delle Hypercar, scatteranno solo dalla terza posizione con la GR010 Hybrid n.8, vincitrice nel 2022, e dalla quinta con la gemella n.7. Tra le due vetture della casa giapponese si è inserita la Porsche N.75.

La Hyperpole è stata interrotta per una decina di minuti poco prima della fine della sessione a causa dell'inizio di un incendio per la Cadillac n.3 di Sebastien Bourdais, che aveva il terzo tempo ma è poi scivolata all'ottava posizione in griglia.

