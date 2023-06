Atletica: Jacobs riparte da Parigi 'pronto a mettermi in gioco'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Marcel Jacobs è pronto per scendere in pista. Dopo qualche rinvio, l'olimpionico domani sarà in pista a Parigi nella tappa della Diamond League per la sua prima stagionale sui 100. "Pronto per gareggiare e mettermi in gioco, è importante stare bene fisicamente e mentalmente e volevo essere sicuro di non rischiare - ha detto lo sprinter azzurro -.

Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione.

Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco". "È la prima gara, che in realtà doveva essere la terza - ha aggiunto Jacobs - ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di tutto ci dovesse essere 'continuità' a livello fisico. La cosa più importante è stare bene fisicamente e mentalmente: volevo esser sicuro di gareggiare senza rischiare nulla e dover interrompere la stagione". (ANSA).