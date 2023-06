Italian Pro Tour, al via il Croara Alps Open

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - L'Italian Pro Tour di golf torna protagonista con il Croara Alps Open. La seconda tappa 2023 del circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, inserita anche nel calendario dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo maschile, si giocherà al Croara Country Club di Gazzola (Piacenza) dall'8 al 10 giugno. In Emilia-Romagna saranno 143 i concorrenti (in rappresentanza di 16 nazioni), di cui 70 italiani, che si contenderanno il titolo e un montepremi complessivo di 40.000 euro, di cui 5.800 andranno al vincitore.

Nel field ci saranno 13 tra i migliori 15 giocatori dell'ordine di merito dell'Alps Tour, ad eccezione dell'olandese Kiet Van der Weele (numero 1), che ha vinto tre delle prime sei gare stagionali del circuito, e dello spagnolo Jacobo Pastor (15/o).

Tra i più attesi ecco dunque l'irlandese Ronan Mullarney, numero 2 del ranking, l'inglese Jack Floydd (terzo) e lo spagnolo Quim Vidal Mora (quarto). Per quel che riguarda gli azzurri puntano in alto Enrico Di Nitto, Gianmaria Rean Trinchero, Andrea Romano e Cristiano Terragni.

Il Croara Alps Open si disputerà sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. (ANSA).