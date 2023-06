Cozzoli, 'Bebe Vio straordinaria, sport volano di grandi valori'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "L'entusiasmo, la creatività, l'energia, la gioia che Bebe Vio emana sono contagiose. E penso alla forza che ogni volta trova per superare le continue difficoltà. Sport e salute è felicissima di "abbracciare" e sostenere iniziative e progetti validi per la costruzione del diritto allo sport per tutti". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la presentazione in Campidoglio di WEmbrace Games 2023. "Penso che ogni volta che lo sport offra una seconda chance a una persona disabile è come se si vincesse una medaglia d'oro - ha proseguito Cozzoli - Lo sport è un volano di valori straordinari e fondamentali. Per Sport e Salute l'impegno verso gli atleti paralimpici è prioritario e i temi della disabilità, inclusione e integrazione sono al centro della mission della società per la promozione sociale dello sport. Faremo gioco di squadra con il ministro Abodi e il presidente Pancalli". (ANSA).