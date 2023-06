Auto: 24 Ore di Le Mans, le Ferrari 499P dominano in prova

(ANSA) - LE MANS, 07 GIU - Le due Ferrari 499P hanno concluso in prima fila la qualifica della 24 Ore di Le Mans. Protagonisti del turno cronometrato sono stati Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi, che hanno ottenuto il primo e il secondo posto rispettivamente con la 499P numero 50 e 51. Gli equipaggi delle Hypercar del Cavallino Rampante hanno così guadagnato l'accesso alla Hyperpole, che andrà in scena nella serata di domani e vedrà in pista le otto migliori vetture per ogni classe che partecipano al quarto round del FIA WEC.

I sessanta minuti di qualifica, disputati nel tardo pomeriggio in condizioni di pista asciutta, sono stati interrotti da due bandiere rosse nella prima metà del turno causate da alcuni incidenti. Gli ultimi 25 minuti hanno permesso alle Ferrari di migliorare i propri riferimenti cronometrici. In questa fase con un tempo di 3'25''213 Antonio Fuoco si è dimostrato il più veloce con la 499P condivisa con Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

Staccato di soli 0''199 Pier Guidi al volante della 499P con il numero 51 sulla livrea. Per il tre volte campione del mondo in classe LMGTE Pro, iscritto al Mondiale endurance con James Calado e Antonio Giovinazzi, il miglior tempo è stato di 3'25''412, che gli ha permesso di staccare di 0''073 la Toyota numero 7 di Mike Conway-Kamui Kobayashi-José Maria Lopez , oggi terza.

Il programma del fine settimana sul circuito de La Sarthe, prevede domani le prove libere 3, dalle 15 alle 18, l'Hyperpole per determinare la griglia di partenza, dalle 20 alle 20.30, e un quarto turno di libere, dalle 22 alle 23. L'edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans scatterà sabato alle 16.

