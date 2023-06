Abodi, 'un giorno non lontano Coni e Cip insieme'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Un giorno, che non sarà lontano, sport olimpico e paralimpico saranno una cosa sola. Per me già lo sono". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione dell'evento WEmbrace Games 2023 in Campidoglio, presso l'Aula Giulio Cesare. "Questo appuntamento è un giorno dei 365 l'anno, ma anche un richiamo per gli altri 364. Quello che si vivrà dovrà essere di spinta per tutti affinché la gioia di quel giorno possa essere una prospettiva per allargare gli orizzonti", ha aggiunto. Poi parlando dello sport in Costituzione ha concluso: "Mi auguro che con l'articolo 33 si superi ogni equivoco interpretativo della nostra missione. Garantire più sport a tutti e per tutti".

