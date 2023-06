A Genova il Velista dell'anno Fiv, cinque big in finale

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Sarà Genova, nell'ambito della settimana di eventi organizzati in occasione dell'arrivo della tappa finale di The Ocean race, la regata intorno al mondo che compie 50 anni e approda per la prima volta in Italia, proprio nel capoluogo ligure, ad ospitare, il 28 giugno, la 29/a edizione de Il velista dell'anno Fiv. L'appuntamento, organizzato da Confindustria Nautica e dalla Federazione italiana vela, si svolgerà a partire dalle 18,30 a palazzo Ducale. I cinque finalisti sono Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Marta Maggetti, le coppie Diego Negri e Sergio Lambertenghi, Ruggero Tita e Caterina Banti, protagonisti a livello internazionale della stagione 2022. Oggi si aprono le votazioni online sul sito velistadellanno.it fino alle 24 del 27 giugno.

Nel corso della serata saranno assegnati anche il premio Armatore timoniere dell'anno - Trofeo Bper Banca, per il quale sono in lista Patrizio Bertelli, Filippo Pacinotti e Pier Luigi Loro Piana, e il premio Barca dell'anno - Trofeo Confindustria nautica, per il quale le tre barche finaliste sono: FlyingNikka, l'Italia Yachts 11.98 e il Mylius 60 Fra Diavolo. Inoltre, come da tradizione, la Federazione italiana vela premierà anche gli atleti e i tecnici delle classi olimpiche e giovanili che hanno conseguito risultati di rilievo internazionale nel 2022.

La giuria, presieduta dal presidente Fiv, Francesco Ettorre, con al fianco il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il presidente di World Saling, Quanhai Li con Alberto Acciari, ideatore del premio, in veste di segretario, si riunirà a Palazzo Ducale due ore prima della premiazione e dopo aver preso atto dei voti espressi online ed esaminato i risultati sportivi dei candidati decreterà il vincitore di ogni categoria. (ANSA).