Paralimpici: ai Global Games l'Italia parte con 15 medaglie

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Nella prima giornata di gare ai Global Games (le Paralimpiadi dedicate gli sportivi affetti da disabilità intellettivo-relazionali) di Vichy (Francia) il team Italia conquista 15 medaglie: sei nel canottaggio e nove nel nuoto. "Non poteva iniziare meglio l'avventura azzurra a Vichy Un grande esordio. Complimenti ragazzi e ragazze. Avanti così!", ha dichiarato il presidente del Cip, Luca Pancalli.

Nelle acque dell'Arrier gli atleti, guidati dal referente tecnico Pierangelo Ariberti, hanno raggiunto il gradino più alto del podio per tre volte con Marta Cassetta e Andrea Appendino nella categoria II2 (singolo maschile e femminile e doppio misto sulla distanza di 500 metri). Bronzo per Lorenzo Mazzoletti nel singolo II3 e Elisabetta Tieghi nel singolo II1 e Ahmed Hmoudi e Elisabetta Tieghi nel doppio misto II1.

Nel nuoto, presso l'impianto natatorio di Vichy, è di Kevin Casali la prima medaglia che arriva negli 800 stile libero II1.

Per lui è bronzo. Nella categoria II2, argento per Gianmaria Roncato nei 200 dorso e bronzo per Francesco Piccinini nella stessa gara. Argento e bronzo per Sabrina Chiappa nei 200 dorso e nei 100 rana e bronzo per Paolo Zaffaroni nei 100 rana. Nella stessa categoria arriva l'argento nella staffetta 4ž100 mista con Gianmaria Roncato, Paolo Zaffaroni, Andrea Scotti e Francesco Piccinini. Nella categoria II3 argento per Matteo Falchi nei 100 rana e argento per Federico Minnai nei 50 farfalla. (ANSA).