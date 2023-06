'Accordo storico', pace tra PGA Tour DP World e LIV

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Lo definiscono "un accordo storico", volto non solo "a porre fine ai contenziosi in atto", ma anche ad "unificare il gioco del golf, su base globale". Dopo due anni di querelle giudiziaria e a 115 giorni dal via della Ryder Cup di Roma, il PGA Tour, il DP World Tour e la LIV Golf, con un comunicato congiunto annunciano quella che potrebbe essere ribattezzata come la pax del green. Ma non solo: il PGA Tour, il DP World Tour e il Public Investment Fund (PIF) hanno sancito un accordo che punta ad unire le diverse attività commerciali sotto un'unica proprietà.

"Dopo due anni di distrazioni e litigi, questo è un giorno storico per lo sport che tutti amiamo e conosciamo. Con questa partnership creeremo un'organizzazione che porterà benefici a tutti", la soddisfazione di Jay Monahan, commissioner del PGA Tour. "Siamo orgogliosi di collaborare con il PGA Tour per sfruttare il successo senza precedenti del PIF con l'obiettivo di portare innovazione e unificare, promuovere il golf in tutto il mondo", le dichiarazioni di Yasir Al-Rumayyan, governatore del Public Investment Fund.

Il PIF sarà inizialmente l'investitore esclusivo della nuova entità che vedrà Al-Rumayyan come presidente e Monahan come amministratore delegato. (ANSA).