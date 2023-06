Giornata ambiente: il campione Barlaam crea disegni per Marevivo

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Campione dentro e fuori la piscina.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il nuotatore paralimpico Simone Barlaam lancia la collezione NFT "Macedonia di Mare" per sostenere la Onlus Marevivo, che da anni si dedica alla salvaguardia del mare e dell'ambiente. Parte del ricavato delle vendite verrà devoluta alla campagna "Adotta una spiaggia" che coinvolge esperti e volontari su tutto il territorio nazionale, impegnati in attività di pulizia, monitoraggio e valorizzazione delle 28 spiagge "adottate e adottabili" lungo le coste italiane.

Barlaam, quattro medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo, 13 ori mondiali e otto europei, è anche un artista e ha realizzato 10 raffigurazioni di Pesci Frutta che saranno trasformate in NFT e messe in vendita sulla piattaforma Opensea (https://opensea.io/collection/macedonia-di-mare). Nella collezione ogni disegno è collegato ad una spiaggia adottabile della Onlus Marevivo e viene accompagnato da una narrazione unica. "Sono davvero fiero di questo progetto che coniuga la mia passione per il disegno all'amore che ho per la salvaguardia dell'ambiente marino - le parole del nuotatore -. Come artista creativo, sogno un giorno di pubblicare un fumetto disegnato da me. Ma per ora, mi dedico a questa iniziativa che spero possa sensibilizzare le persone sull'importanza di preservare la bellezza del nostro mare e contribuire a sostenere la campagna "Adotta una spiaggia" della Onlus Marevivo". (ANSA).