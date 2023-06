Abodi, 'vinciamo tante medaglie ma c'è poco sport a scuola'

(ANSA) - BENEVENTO, 05 GIU - "Lo sport italiano è un mondo strano e meraviglioso al tempo stesso perché vinciamo medaglie, vinciamo in tutte le competizioni internazionali, siamo tra i primissimi Paesi al mondo, dopodiché c'è poco sport a scuola, abbiamo impianti vetusti di cui l'80% non è efficientato a livello energetico". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi partecipando a Bucciano, in provincia di Benevento, alla cerimonia di intitolazione del complesso sportivo a Sabatino Ruggiero, già vicesindaco del posto, insieme al senatore Domenico Matera e al presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito.

"Non basta vincere medaglie, chi ha un ruolo di Governo come il mio ha l'obbligo di consolidare la base, partendo da quelle realtà maggiormente in difficoltà", ha concluso il ministro.

(ANSA).