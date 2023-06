SportInTour: Lembo, "un successo il primo weekend"

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Nella "Giornata Nazionale dello Sport" si chiude il primo weekend dello SportInTour 2023 e l'Us Acli è già pronta a raddoppiare tra sette giorni. Oltre mille atleti si sono sfidati dal 2 al 4 giugno tra calcio a 5 e a 7, ginnastica artistica, equitazione, beach volley e arti marziali, portando sport e sorrisi in una Pesaro ritrovata dopo l'edizione già dello scorso anno.

SportInTour non è solo pratica sportiva, ma è anche diffusione dell'attività motoria con relativa promozione dei suoi valori che ritroviamo in tutti i progetti Us Acli di questa tre giorni pesarese. Da "Mi.Gio.Act" a "Sportivi Sempre", passando per "Sport For Us" e "Sport Point": al centro sempre lo sport e tutte le sue sfaccettature per renderlo accessibile e fruibile a chiunque.

"Grazie a tutti, sono stati tre giorni bellissimi, un successo, all'insegna dello sport e della formazione con al centro i valori che contraddistinguono da sempre l'Us Acli - è stato il discorso conclusivo del presidente Us Acli, Lembo a margine delle premiazioni con la consegna dei trofei e degli attestati - Ringraziamo Pesaro per la sua accoglienza e l'amministrazione comunale che, uniti al lavoro straordinario di tutto il nostro ente, hanno reso speciale questo primo weekend. Come Us Acli, infatti, siamo già pronti a raddoppiare e darvi appuntamento al prossimo venerdì per altri tre giorni di amicizia, sport ed educazione. Noi non ci fermiamo".

Il prossimo weekend si replica con le presenze su Pesaro che arriveranno a 3500, contando anche quelle del primo weekend. E tra gli appuntamenti in agenda quello del padel inclusivo con il campione Alessandro Ossola, finalista a Tokyo 2020 e recordman italiano agli assoluti di Ancona '23 nei 60mt indoor. (ANSA).