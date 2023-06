Chimenti 'felice per Pavan, ritroviamo un campione'

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Ancora un successo, il secondo consecutivo, sul Challenge Tour. Dopo Matteo Manassero abbiamo ritrovato un altro grande campione qual è Andrea Pavan. La loro è una storia simile, di due atleti che hanno vissuto un momento complicato e che ora stanno trovando le soddisfazioni che meritano. Mi auguro di rivederli presto giocare sui migliori tour al mondo, perché ne hanno tutte le capacità. A pochi mesi dalla Ryder Cup italiana, il movimento azzurro è in forte crescita, non solo in campo maschile ma anche in quello femminile. Sono felicissimo". Questa la soddisfazione di Franco Chimenti, presidente della Federgolf, dopo l'exploit del romano Pavan in Repubblica Ceca e nel D+D Real Czech Challenge. (ANSA).