Azzurre fioretto d'argento in cdm, altri punti verso Parigi 2024

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - L'Italia del fioretto femminile è sempre sul podio. Nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Tbilisi, il quartetto azzurro del ct Stefano Cerioni ha conquistato un secondo posto che dà altri punti nel percorso di qualifica olimpica verso Parigi 2024.

Martina Favaretto, reduce dal successo nella gara individuale di ieri, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Batini (al debutto quest'anno tra le titolari) si sono fermate a quattro stoccate dal successo nella finalissima contro gli Usa (45-41 il risultato per le americane).

L'Italia delle fiorettiste conquista così il quinto podio in altrettante gare stagionali della Coppa del Mondo, dopo i successi di Belgrado, Parigi e Il Cairo, e il secondo posto di un mese fa a Plovdiv al debutto in qualifica olimpica, da Tbilisi arriva un altro argento importante sulla strada verso i Gioochi di Parigi. (ANSA).