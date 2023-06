Atletica: super Furlani in Olanda, vince a Hengelo con 8.24

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Vola ancora, e questa volta il vento è regolare, anzi perfino contrario (-0.9). Il nuovo fuoriclasse del salto in lungo Mattia Furlani, 18 anni compiuti a febbraio, trionfa a Hengelo, in Olanda, nel meeting valido per il 'World Continental Tour' (secondo circuito internazionale per importanza, dopo la Diamond League) e con un balzo di 8,24 firma il record italiano under 20, superando dopo 19 anni l'8,11 con cui Andrew Howe conquistò la medaglia d'oro ai Mondiali Under 20 di Grosseto del 2004, anno in cui Furlani, che è del 2005, ancora non era nato.

Con la misura ottenuta oggi Furlani è diventato il quarto italiano di tutti i tempi a livello assoluto dietro a Howe (8.47 del record nazionale ai Mondiali 2007, chiusi con la medaglia d'argento), di Giovanni Evangelisti (8.43) e Simone Bianchi (8.25). Oggi ha sconfitto avversari del calibro del sudafricano Cheswill Johnson (8.08) e dello statunitense JuVaughn Harrison (8.07), detto 'Mr Jump', che venerdì scorso aveva vinto la gara del salto in alto del Golden Gala a Firenze (è stato finalista in entrambe le specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020).

Liste alla mano, il saltatore che si allena a Rieti con mamma Khaty Seck e papà Marcello diventa anche il quarto europeo U.20 di tutti i tempi dopo l'8,35 del russo Sergey Morgunov, l'8,30 del greco Miltiadis Tentoglou e l'8,27 dello spagnolo Eusebio Caceres, alla pari con l'8,24 del russo Vladimir Ochkan. Furlani può anche festeggiare per aver migliorato il primato personale, venti centimetri in più rispetto all'8,04 con cui nella scorsa estate ha vinto l'oro agli Europei U.18 di Gerusalemme.

L'azzurro era reduce dallo splendido 8.44 saltato a Savona con vento oltre i limiti del consentito (2,2 m/s a favore) e oggi ha mancato di un solo centimetro il minimo di qualificazione per i Mondiali di Budapest. (ANSA).