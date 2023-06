Abodi: "La Giornata Nazionale Sport è un'occasione di rilancio"

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Celebrare una giornata dedicata a un tema non significa ricordarsene solo in quel giorno, ma avere un'occasione speciale per rilanciare la sfida e darsi degli obiettivi di miglioramento, per rinnovare l'impegno quotidiano.

Oggi è la Festa dello Sport, di chi lo pratica e lo vive ogni giorno, che sia per passione, per star bene o per lavoro, ed è con questo spirito che vogliamo vivere felicemente la giornata".

Così in una nota il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sulla Giornata Nazionale dello Sport.

"Tra meno di due mesi lo Sport entrerà a far parte della nostra Costituzione con l'approvazione in terza lettura della modifica dell'articolo 33 con la quale "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". La riforma costituzionale sarà una grande opportunità a disposizione della classe dirigente sportiva e delle istituzioni politiche, che potranno collaborare trasformando questo riconoscimento in un impegno diffuso e costante per garantire lo sport per tutti e di tutti", aggiunge il ministro.

"Auguro di vivere in ogni angolo d'Italia la Giornata nazionale dello sport nella sua dimensione più affascinante: socialità e divertimento, per migliorare la qualità della vita delle persone, a partire da quelle che ne hanno più bisogno - conclude Abodi - Io sarò felicemente a Napoli a visitare palestre scolastiche e impianti sportivi dove si farà festa con la cultura del movimento!". (ANSA).