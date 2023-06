Atletica: Coe, 'i russi ai Mondiali di Budapest? No'

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - "Gli atleti russi parteciperanno ai Mondiali di Budapest? No". Lo ha detto Sebastian Coe, presidente di 'World Athletics', a margine del Golden Gala in corso a Firenze.

Coe ha ribadito la sua linea di intransigenza sulla partecipazione degli atleti russi nelle competizioni internazionali, decisione presa subito dopo l'invasione dell'Ucraina. I Mondiali di Budapest '23 sono in programma dal 19 al 27 agosto prossimi. (ANSA).