Vela:la 68ma edizione della Tre Golfi in onda a L'Uomo e il Mare

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Apertura di stagione con le classiche del mediterraneo e non solo. La vela d'altura festeggia con la 68ma edizione della Tre Golfi l'avvio di un calendario sempre più ricco di appuntamenti prestigiosi dove insieme allo sport e all'agonismo a essere valorizzato è il territorio. Un aspetto da sempre messo in luce dalla Rubrica "L'Uomo e il mare", programma dedicato al mare, alla vela e ai suoi personaggi, ideato, curato e condotto da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.20 Su Raisport +HD( canale 58 del digitale terrestre) e in replica su Raidue alle 2.00 oltre che su RaiPlay.

Si apre dal Circolo del remo e della vela Italia di Napoli per la Tre Golfi e si prosegue a Sorrento con l'Europeo dei Maxi.

Vera chicca l' intervista esclusiva con l'imprenditore velista Pierluigi Loro Piana rè del cashimire armatore del Maxi Yacht "My Song" una delle imbarcazioni più belle e veloci del mondo.

Spazio anche alla regata voluta dalla Marina militare e dallo Yacht Club Livorno Ran 630, banco di prova d'altura molto impegnativo. Mentre a scuola di marinai con Alessandra Sensini e la federazione italiana della vela, nelle acque di Marina di Grosseto,per diffondere con il progetto Joy of moving la pratica della vela fra i giovanissimi.

Infine la quinta tappa della Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio che sbarca in Danimarca sconvolgendo i pronostici scontati delle classifiche, aspettando l' arrivò a Genova con l'attesissimo Gran Finale che vedrà il traguardo fra due frazioni per la prima volta in mediterraneo, in Italia. (ANSA).