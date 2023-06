Scherma: Polonia nega visto ai russi, Europei si sdoppiano

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - I Campionati Europei Assoluti di scherma di quest'anno, valevoli anche come qualifiche olimpiche per Parigi 2024, si svolgeranno in due atti e in altrettante diverse sedi: le gare individuali a Plovdiv, in Bulgaria, dal 16 al 18 giugno, e le prove a squadre a Cracovia, in Polonia, nell'ambito dei Giochi Europei multi-disciplinari con competizioni per team previste il 28, 29 e 30 giugno.

Nell'ambito della kermesse continentale organizzata dal Comitato Olimpico Europeo in terra polacca, ovviamente, resteranno nel programma anche le sei gare individuali, che verranno disputare dal 25 al 27 giugno, ma non metteranno in palio punti per la Qualifica Olimpica.

La decisione è stata ufficializzata oggi dalla Confederazione Europea di Scherma, dopo giorni di confronti e riflessioni, come riferisce in una nota la federscherma italiana. "Tale rimodulazione del calendario nasce dal fatto che la Fie (la Federazione Internazionale di Scherma), in attuazione delle raccomandazioni del Cio recepite dal Congresso a larga maggioranza - spiega il comunicato della federazione italiana -, dà diritto di partecipazione, senza bandiera del proprio paese né squadra (dunque soltanto alle gare individuali), anche agli atleti di nazionalità russa e bielorussa riconosciuti come neutrali e non militari". "Pertanto, dinanzi al diniego dei Visti per tali tiratori da parte della Polonia, che ospita i Giochi Europei, la Fie ha chiesto e ottenuto all'Efc (la Confederazione Europea di Scherma) l'organizzazione di una competizione continentale 'ad hoc' esclusivamente individuale, valida per la Qualifica Olimpica, che si svolgerà in Bulgaria, a Plovdiv, nel weekend del 16, 17 e 18 giugno. (ANSA).