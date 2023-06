'Be wellness', ecco il nuovo libro di Nerio Alessandri

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - 'Be Wellness: scegli di vivere bene': è il nuovo libro che Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym, ha presentato a Rimini. Protagonista il wellness appunto, un concetto e uno stile di vita basato sul regolare esercizio fisico che proprio l'azienda leader nel settore del fitness ha introdotto 30 anni fa. Nel libro Alessandri svela tutti i segreti per vivere il wellness, creare e mantenere il giusto equilibrio tra corpo, mente e spirito.

Nel giugno 1993, proprio a Rimini nell'allora Fiera California, progenitore dell'attuale Rimini Wellness, Alessandri ha lanciato il Wellness che affonda le sue radici nella cultura italiana e nel "mens sana in corpore sano". Alla base l'esercizio fisico regolare, alimentazione sana ed equilibrata e approccio mentale positivo. E' il messaggio lanciato nel libro, edito da Mondadori, che segue "Wellness: scegli di vivere bene! La filosofia di Mr. Technogym" del 2001, "Wellness: storia e cultura del vivere bene" del 2007 e "Nati per muoverci" del 2014 nella lista di pubblicazioni con cui il fondatore di Technogym vuole sensibilizzare il grande pubblico sul tema. "Stare bene - scrive Alessandri - non conviene solo alle singole persone. Gli scorretti stili di vita rappresentano un problema anche per la sostenibilità economica e sociale. Il libro si suddivide in due parti; nella prima si focalizza sull'analisi delle tre componenti fondamentali del wellness: movimento, nutrizione e benessere psicologico, ben rappresentate dall'iconica 'Piramide del Wellness'.

Nella seconda parte getta uno sguardo al futuro toccando temi che diventeranno fondamentali nelle agende di governi, istituzioni pubbliche e imprese: l'importanza dell'esercizio fisico come prevenzione, l'healthy longevity, il ruolo della genetica e delle nuove tecnologie. Nel libro anche una serie di schede di approfondimento dedicate a quali tecnologie, attrezzi e iniziative Technogym abbia sviluppato nel corso della sua storia per sviluppare e sostenere il movimento del Wellness. La conclusione è uno sguardo positivo alle grandi potenzialità del wellness nel campo dell'economia e della sostenibilità: più persone seguiranno il Wellness Lifestyle, meno si graverà sulla sanità pubblica. (ANSA).