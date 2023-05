Mondiali taekwondo, Alessio è in finale nei -80kg

(ANSA) - BAKU, 31 MAG - L'azzurro Simone Alessio si è qualificato per la finale della categoria -80 kg dei Mondiali di Taekwondo a Baku, battendo in semifinale il colombiano Miguel Trejos Salas per 0-0, 4-2. Nella sfida per l'oro il 23enne Alessio affronterà lo statunitense Carl Alan Nickolas, che nell'altra semifinale ha prevalso sull'egiziano Seif Eissa, bronzo olimpico a Tokyo.

Nei quarti di finale Alessio aveva eliminato il campione del mondo in carica, il sudcoreano Woo Hyeok Park. (ANSA).