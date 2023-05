Denunce ginnaste: Tecchi, 'federazione ha trovato gli antidoti'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "La federazione ha saputo guardarsi dentro e trovare i giusti antidoti per risistemare tutto. Siamo stati i primi a livello italiano a istituire il Safeguarding Officer. Ci stiamo muovendo per dare ai nostri atleti ciò di cui c'è bisogno. Il mondo è cambiato e ci stiamo attrezzando. Ci vuole lo psicologo, il nutrizionista nelle scuole e non solo a Desio, ma in tutti i centri di Italia". Così Gherardo Tecchi, presidente della Federginnastica, nell'incontro con il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi dove sono stati premiati gli atleti della Fgi commentando le denunce sugli abusi subiti da alcune ex ginnaste al vaglio della giustizia sportiva.

Parlando dell'attività sportiva, invece, ha aggiunto: "Questo è un grande momento per la Federazione. Quest'anno abbiamo avuto un aumento significativo nei numeri con società che aumentano e tanti nuovi iscritti e ci serve da traino. Il nostro è un mondo vivo nonostante abbiamo mantenuto le nostre tradizioni". (ANSA).