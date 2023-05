Denunce ginnaste: Abodi, brava Fgi a mettersi in discussione

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Anche nei momenti di difficoltà bisogna avere la capacità di capire gli errori per non ripeterli. La federazione ha il merito di essersi saputa mettere in discussione. Questo non è usuale, c'è stata la prospettiva del miglioramento con la stessa filosofia degli atleti in gara.

Complimenti a Tecchi, per aver ascoltato critiche, rilievi e denunce. Mi auguro che sia d'esempio per tutti noi". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, rivolgendosi al presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, in un incontro presso la sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri, riferendosi ai presunti casi di abusi e molestie del recente passato su ex atlete azzurre. Il caso è tuttora al vaglio della giustizia sportiva. (ANSA).