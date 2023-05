Abodi, lo sport è al centro dell'agenda sociale della nazione

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Lo sport sarà al centro dell'agenda sociale della nostra nazione e anche grazie al vostro esempio vogliamo migliorare". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in un incontro con la Federginnastica presso la sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Per voi ho immaginato un pensiero non convenzionale, regalerò a ognuno di voi una copia della Costituzione della Repubblica - ha proseguito il ministro parlando agli atleti presenti -. Il presidente Meloni avrebbe voluto essere qui, ma la vita della premier è particolarmente complessa e ha delegato me. Abbiamo voluto fortemente questo appuntamento, è giusto celebrare in questo luogo i vostri successi. Ma è ancora più importante celebrare il vostro impegno. Un impegno sano e pulito, come vogliamo. Le medaglie sono importanti, sono un momento di orgoglio nazionale, ma ciò che conta - ha concluso Abodi - è anche allenare la persona alla vita con tutti i suoi rischi e opportunità". (ANSA).