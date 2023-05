Canottaggio: Europei; Italia chiude con 6 medaglie

(ANSA) - BLED, 28 MAG - L'Europeo Assoluto di canottaggio va in archivio con l'Italia che vince in totale 6 medaglie: nelle specialità olimpiche, 2 medaglie d'argento (il doppio senior e il doppio pesi leggeri maschili) e 2 di bronzo (quattro di coppia maschile e otto femminile); l'oro nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile ieri con Giacomo Perini, a ritmo di primato del mondo, e l'argento nella specialità non olimpica del singolo pesi leggeri maschile.

Da sottolineare nelle finali di oggi la prova maiuscola del doppio senior maschile di Matteo Sartori e Luca Rambaldi che, dopo aver condotto la gara davanti ai campioni olimpici croati, i fratelli Sinkovic, nell'ultima parte hanno subito il ritorno degli avversari e si sono comunque piazzati secondi davanti all'Olanda, bronzo. Una finale che dimostra che la squadra italiana della vogata di coppia ha fatto passi avanti in ottica di qualificazione olimpica.

Medaglia di bronzo, invece, per l'Ottorosa, di Giorgia Pelacchi, Sofia Secoli, Alice Gnatta, Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Linda De Filippis ed Emanuele Capponi al timone, che ha mantenuto il contatto con Gran Bretagna e Romania piazzandosi al terzo posto mettendosi alle spalle la formazione tedesca. Per l'ammiraglia femminile è la seconda medaglia vinta all'Europeo (nel 2012 a Varese vinse l'argento).

Ancora argento, inoltre, nel singolo pesi leggeri - specialità non olimpica -, con Niels Alexander Torre che prima ha condotto la gara nella parte centrale, davanti alla Francia, e sul finale ha ceduto di misura allo sculler transalpino che è riuscito a ricuperare il gap sull'azzurro e a vincere l'oro europeo per 55 centesimi. (ANSA).