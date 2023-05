Giro: Mattarella "tifavo Bartali ma gioivo anche per Coppi"

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Ero decisamente per Gino Bartali.

Cosa che, comunque, non mi impediva di essere contento per il record dell'ora o per il Mondiale di Coppi". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia dell'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma che vedrà la sua presenza per la premiazione della maglia rosa. "Personalmente -aggiunge il Capo dello Stato- ricordo i Giri d'Italia e i Tour di Bartali, Coppi e Magni, le vittorie di Baldini; i giovani atleti delle Olimpiadi di Roma, nel '60, con l'entusiasmante vittoria nei 200 di Berruti, con i suoi occhiali scuri. Lo stile dei fratelli D'Inzeo. E poi, negli anni, i successi di Sara Simeoni, i record di Pietro Mennea, la potenza degli Abbagnale. Italia Germania 4 a 3, il Mondiale di Spagna con Sandro Pertini che riporta a casa i campioni".

Mattarella poi riserva una citazione per "un grande uomo di sport, Alex Zanardi. Una persona che ha sofferto e che ha sempre reagito. Ho presente il suo sorriso, il suo ottimismo. Zanardi ha testimoniato cosa sia davvero lo sport: prima di tutto gioia di vivere. Gli mando un grande saluto".

Nell'intervista il Capo dello Stato sottolinea che "lo sport è emozione, divertimento, salute. Ma anche educazione alla vita di comunità. Una via per formare cittadini consapevoli. La nostra storia è fatta anche di momenti, risultati, personaggi che hanno rappresentato pagine che non vengono dimenticate".

Infine un ultimo ricordo personale: "La racchetta da tennis mi ha accompagnato fin da ragazzo e mi dispiace ancora di avere interrotto decenni addietro. Come tutti i miei coetanei giocavo al calcio anche se il mio ruolo era abitualmente quello della panchina, prezioso… perché consentiva di fornire consigli. Non me ne rammarico anche perché adesso sono obbligato a sostenere gli arbitri…". (ANSA).