Canottaggio: Europei; Perini è oro e batte anche se stesso

(ANSA) - BLED, 27 MAG - "Mi sono riconfermato campione d'Europa, ed è stata una finale davvero bella quella che mi ha permesso di salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

Pensavo di avere vita più facile, ma le condizioni del campo di regata mi hanno messo un po' di difficoltà, ma ho combattuto fino all'ultimo per portare a casa questa medaglia d'oro.

Ringrazio la nazionale che mi supporta sempre in raduno senza far mai mancare niente". Sono le prime parole di un emozionato Giacomo Perini dopo la vittoria nella finale del Singolo PR1 maschile degli Europei di canottaggio a Bled.

Un successo, il suo, particolarmente significativo, perché Perini ha confermato il titolo vinto lo scorso anno a Monaco staccando di 5"11 il campione paralimpico Roman Polianskyi e abbassando di 13 centesimi il record mondiale che già gli apparteneva: da 8.55.21, ottenuto lo scorso anno in Coppa del Mondo a Poznan, lo ha portato a 8.55.08. (ANSA).