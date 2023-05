Piazza di Siena: Coppa delle Nazioni all'Irlanda, Italia seconda

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - L'Italia ha chiuso al secondo posto la Coppa delle Nazioni del 90/o Csio di Roma Piazza di Siena-Master D'Inzeo. È stato necessario un barrage con l'Irlanda per assegnare la vittoria, perché la squadra azzurra agli ordini del capo equipe Marco Porro - composta da Francesca Ciriesi su Cape Coral, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Emanuele Gaudiano su Crack Balou e Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans - ha chiuso con un totale di otto penalità le due manche, a pari merito con gli irlandesi.

A entrare in campo per primo nel percorso di spareggio è stato Michael Pender (Hhs Calais), che ha chiuso senza errori. Per l'Italia il binomio Ciriesi-Cape Coral, prescelto dal Ct per partecipare al barrage, è stato tradito dal verticale con tavole numero 2, chiudendo con 4 penalità.

Quattro i team a pari merito, con 12 penalità totali, per il terzo posto: Olanda, Germania, Francia e Svezia. Settime la Gran Bretagna e il Belgio (16). (ANSA).