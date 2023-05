Virtus, una maglietta speciale a sostegno degli alluvionati

Una t-shirt speciale per l'Emilia-Romagna - realizzata da Macron per la squadra di basket della Virtus Segafredo Bologna in collaborazione con la Regione- a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione che, nei giorni scorsi, si è abbattuta, in particolare sulla Romagna e sul Bolognese. La maglietta - che sarà indossata dai giocatori della V Nera domenica durante il riscaldamento prima del match valido per le semifinali playoff contro la Bertram Tortona - sarà messa in vendita, domenica alla Virtus Segafredo Arena e tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza a sostegno delle azioni a favore delle persone colpite dall'alluvione.

Si tratta, osserva in una nota l'amminIstratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi, di "un'iniziativa che abbiamo fortemente desiderato come segno di estrema vicinanza alle popolazioni della nostra Regione. La realizzazione di questa maglia ci consente di dare forma concreta all'aiuto che il club e i nostri tifosi possono offrire a questa grande iniziativa di solidarietà".

In questo momento, aggiunge l'ad di Macron, Gianluca Pavanello, "ogni azione concreta è fondamentale per dare il proprio sostegno ad una popolazione e ad una terra ferita. Una terra che è la nostra".

Per l'iniziativa di domenica, argomenta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, "un grazie di cuore alla Virtus e a Macron. Il mondo dello sport, dalle società ai tifosi, è fra quelli che più si sono mobilitati per le popolazioni colpite dall'alluvione, dimostrando ancora una volta come la solidarietà sia fra i valori fondanti di ogni disciplina e pratica sportiva, agonistica e no, professionistica o amatoriale che sia. Insieme - conclude - con l'impegno di tutti, ci rialzeremo ancora una volta". (ANSA).