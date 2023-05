'Green project',5 anni a Piazza di Siena tra arte e biodiversità

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - E' il 2018 quando, nel nome di un nuovo e rivoluzionario concept - il 'Green Project PDS' - prende forma un modello di evento sportivo proprio con il concorso di Piazza di Siena. Un progetto di bioarchitettura a impatto zero, con l'utilizzo di materiali ecosostenibili e una vision complessiva tale da creare un colpo d'occhio simile a quello dei primi concorsi degli anni '20. Scompare la sabbia silicea sull'ovale di gara e torna l'erba, gli organizzatori - Fise e Sport e Salute Spa - stipulano un accordo con Roma Capitale per la manutenzione e la cura dell'area di Piazza di Siena tutto l'anno. Vengono restaurate le antiche tribune attorno all'ovale che torna ad essere luogo di sport, svago e socializzazione. E poi, la cura del verde, gli interventi di ripristino murario, una nuova staccionata lungo tutto il perimetro. Anche l'area del Galoppatoio - che diverrà teatro di gare equestri ma anche 'stadio' del Polo - viene completamente recuperato e riportato all'antico splendore. L'altra svolta, riguarda il pubblico: assistere alle gare è gratuito, sulle tribune o sui declivi attorno al campo gara. Il rapporto con arte cultura è stretto: dallo Gnam al Museo di Villa Borghese, alla celebrazione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, con le rivisitazioni di artisti contemporanei del Cavallo di Leonardo. Anche impegno per la biodiversità. Il recupero della Valle dei Platani è un progetto straordinario, realizzato con l'aiuto dell'associazione degli 'Amici di Villa Borghese'. Con il progetto 'ZeroDIE' viene rimossa la ghiaia sull'anello attorno all'ovale e sostituita con il manto erboso. Nel 2023 l'anello d'erba diventa un tutt'uno con l'Ovale, grazie alla rimozione della staccionata in castagno e un nuovo impianto di manto erboso. Un 'Ovale senza barriere'.

La mostra dell'Acqua Felix, nota come 'Fontana dei Leoni' viene restaurata e recuperata, al pari delle mura della Piazza. Il restauro riporta alla luce i bassorilievi, le fontane con le teste di drago e le opere marmoree rosa delle vasche di valore artistico inestimabile. Inoltre, Sport e Salute firma un accordo con Roma Capitale per la manutenzione del 'verde orizzontale' dell'area che da Piazza di Siena accarezza Via Pinciana. (ANSA).