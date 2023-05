Atletica: Al Golden Gala ci sarà anche olimpionico Barega

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Un altro campione olimpico ad arricchire il cast già stellare del Golden Gala Pietro Mennea, quando manca soltanto una settimana all'atteso appuntamento di venerdì 2 giugno a Firenze. Nella tappa italiana della Wanda Diamond League scenderà in pista nei 5000 metri l'etiope Selemon Barega, oro ai Giochi di Tokyo sulla distanza dei 10.000 e campione del mondo in carica dei 3000 indoor con il titolo vinto a Belgrado l'anno scorso. A soli 23 anni di età, il fuoriclasse africano vanta un curriculum di eccellenza in cui brillano anche gli argenti conquistati ai Mondiali di Doha nel 2019 sui 5000 metri e in precedenza nei 3000 ai Mondiali indoor del 2018 a Birmingham.

Sarà la terza partecipazione al Golden Gala per Barega, che all'Olimpico di Roma si è piazzato al secondo posto nel 2019 e poi quarto nell'ultima edizione del 2022 sui 5000 metri, specialità in cui ha un personale di 12:43.02 (quinto di sempre al mondo) stabilito nel 2018 a Bruxelles che è tuttora record mondiale under 20.

Sensazionale la sfida che si preannuncia con il campione olimpico e primatista del mondo Joshua Cheptegei (Uganda), l'argento olimpico Mohammed Ahmed (Canada) e l'argento mondiale Jacob Krop (Kenya), rinuncia invece il bronzo Oscar Chelimo (Uganda). (ANSA).