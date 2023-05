Padel: Asuncion scelta come sede Mondiale Juniores 23

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Una delle più antiche città del Sudamerica e capitale del Paraguay, Asuncion, sarà la sede ufficiale dei XIV 'FIP Juniors Padel World Championship' i Mondiali di padel giovanili che andranno in scena dal 13 al 18 novembre 2023. Prosegue dunque, l'impegno della Federazione Internazionale Padel nella realizzazione di competizioni e appuntamenti che sappiano promuovere il padel a tutti i livelli verso i ragazzi di tutto il mondo, creando le generazioni del futuro di questo sport. Proprio il Paraguay, campione in carica nel maschile dopo il trionfo di Torreon in Messico nel 2021, difenderà il titolo in un Mondiale che prevede competizioni a squadre - 16 team maschili e 16 femminili - e per coppie nelle categorie Under 14, 16, 18, sia nel maschile che nel femminile.

"Ogni volta che le grandi competizioni come il Campionato Mondiale Juniores tornano nel continente americano non si può non vivere l'emozione di come tutto sia nato in questa fantastica terra, oltre cinquant'anni fa - le parole di Luigi Carraro, presidente della Federazione internazionale Padel - Per la famiglia Fip è, dunque, non soltanto l'organizzazione di una grande competizione ma anche un ritorno alle origini, a quella prima racchetta 'nata' in Messico per poi, via via, diffondersi in tutto il mondo. La nostra missione è di essere custodi di questa eredità, promuovendo il ricambio generazionale, formando nuovi grandi campioni e avvicinando quanti più giovani possibile". (ANSA).