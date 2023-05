Atletica: Furlani vola nel lungo, ma il vento lo beffa

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sarebbe stato il record del mondo under 20 del salto in lungo, senza quel filo di vento di troppo.

Clamoroso Mattia Furlani a Savona: l'azzurro, 18 anni, centra la misura di 8,44 metri, agevolato da un vento di +2.2, rispetto al 2.0 consentito.

Il lunghista delle Fiamme Oro al secondo salto atterra a una distanza che, qualora fosse stata omologabile, avrebbe superato l'8,35 del primato mondiale U20 del russo Sergey Morgunov (2012) e avvicinato il record italiano assoluto di 8,47 che il suo mito Andrew Howe firmò in occasione dell'argento ai Mondiali di Osaka del 2007. In termini statistici, è comunque il miglior salto della storia per un atleta under 20 considerando ogni condizione (salti regolari e ventosi), meglio dell'8,40 di Kareem Streete-Thompson (1991, vento +3.2) e dell'8.35 di sua maestà Carl Lewis (1980, +2.2). (ANSA).