Tiro a volo: Cdm ad Almaty; Tazza è terzo nello Skeet

(ANSA) - ALMATY, 23 MAG - L'azzurro Giancarlo Tazza ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di Skeet maschile della quinta Prova di Coppa del Mondo di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty. Il poliziotto di Caserta, laureato in Ingegneria della Sicurezza, ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 122/125 +1+2 che gli ha assicurato il dorsale numero 5 nella finale a sei, secondo la formula reintrodotta in questo mese e che è quella usata fino ai Giochi di Tokyo 2020.

Nella corsa alle medaglie l'azzurro ha mantenuto i nervi saldi riuscendo a superare tutte le eliminatorie fino al podio. Poi però, forse anche perché penalizzato dal dorsale più basso rispetto al greco Efthimios Mitas e al cipriota Georgios Achilleos, sul 47/50 ha dovuto cedere il passo agli avversari dovendosi fermare al terzo posto. L'oro è andato a Mitas con 56/60 +2 e l'argento al cipriota con 56/60 +1.

"E' stata una gara difficile con piattelli molto impegnativi, però mi sono allenato molto ed è andata bene - le parole di Tazza dopo la gara -. Venivo da un periodo in cui non avevo sparato benissimo e ci tenevo a fare bene e a meritare una medaglia, soprattutto per ripagare la fiducia che mi ha dato il Direttore Tecnico Andrea Benelli. Ma soprattutto voglio ringraziare mia moglie Angela: abbiamo un bimbo di un anno, Maurizio Renato, ed è difficile riuscire a trovare il tempo per allenarsi. Lei si è fatta carico del doppio del lavoro per permettermelo ed essere qui a festeggiare".

Ha invece deluso il campione olimpico di Rio 2016, Gabriele Rossetti (anche lui poliziotto) che si è piazzato soltanto al 32/o. Ancora più indietro l'altro casertano della spedizione azzurra, Tammaro Cassandro, 42/o.

Nella prova femminile si è fermata a un passo dalla finale, e quindi si è piazzata settima, l'etrusca di Tarquinia Simona Scocchetti, 14/a e 18/a le due olimpioniche di Rio e Pechino, Diana Bacosi e Chiara Cainero. La gara è stata vinta da una tiratrice di casa, la kazaka Assem Orynbay, argento e bronzo all'India con Genemat Sekhon e Darshma Rathore. (ANSA).