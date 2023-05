Petrucci, giustizia sportiva? voterò contro riforme imposte

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Io voterò contro qualsiasi riforma della giustizia sportiva che ci venga imposta dal governo, anche se sarò solo. Se si parla di accelerare certe sentenze sono d'accordo ma non è possibile parlare di riforme e voler agire ogni volta che accadono casi specifici". Lo afferma il presidente Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, in merito al tema che è stato discusso al Consiglio nazionale del Coni.

"E' importante sottolineare due aspetti: da sempre la giustizia sportiva è endofederale e segue anche regole e norme date da organismi internazionali al di là della territorialità - prosegue Petrucci -. Ma poi quando succedono casi importanti arrivano le critiche e le richieste di intervento. Quando ero presidente del Coni e della Figc, anche ai tempi del calcioscommesse, ogni volta che c'erano provvedimenti di giustizia sportiva si sollevavano questioni, ma il sistema l'ho difeso. Ora non cambio idea. Anche se la fa il Coni, io voterò contro anche se sarò l'unico. Se non fidano di quella che c'è, la faccia direttamente il governo e già che c'è nomini lui anche i giudici". (ANSA).