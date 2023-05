Koepka mette le mani sul PGA Championship

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Come già accaduto lo scorso aprile al The Masters, la Superlega araba torna a mettere paura ai circuiti tradizionalisti del green. Negli Usa, dopo il terzo giro del PGA Championship, secondo Major 2023 del golf maschile, in testa alla classifica c'è Brooks Koepka. Asso della LIV Golf, lo statunitense che ha già vinto questo torneo sia nel 2018 che nel 2019, a Rochester guida il leaderboard con un totale di 204 (72 66 66, -6) colpi, uno di vantaggio nei confronti del norvegese Viktor Hovland e del canadese Corey Conners, entrambi 2/i con 205 (-5). Mentre al 4/o posto con 207 (-3) c'è un altro americano, Bryson DeChambeau, anche lui tra i big della Superlega araba.

E' invece scivolato al 5/o posto con 208 (-2) Scottie Scheffler. Il numero 2 mondiale, leader a metà gara, all'Oak Hill Country Club (East Course, par 70), ha pagato a caro prezzo un parziale di 73 (+3) e ora deve recuperare quattro colpi a Koepka, già runner up al The Masters dopo essere stato anche in testa alla classifica. Nella Top 10 c'è pure Rory McIIroy. Il nordirlandese è 7/o con 209 (-1) alle spalle proprio di Scheffler e Justin Rose. Mentre è lontanissimo dalle posizioni di vertice lo spagnolo Jon Rahm. Numero 1 mondiale, è 42/o con 216 (+6) al fianco, tra gli altri, di Jordan Spieth che, ancora una volta, è costretto ancora una volta a rimandare il sogno di completare il Grande Slam. Prova deludente per Justin Thomas.

Campione uscente, è ora 67/o con 220 (+10) al pari di Phil Mickelson. (ANSA).