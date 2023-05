Dal fronte al ring, ucraino Lomachenko manca assalto al mondiale

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ha combattuto mesi al fronte contro l'esercito russo prima di rimettersi i guantoni e prepararsi alla sfida per il mondiale unificato dei pesi leggeri, ma l'ucraino Vasiliy Lomachenko non ce l'ha fatta a battere a Las Vegas il campione in carica, lo statunitense Devin Haney.

I tre giudici si sono accordati per assegnare la vittoria ai punti al campione in carica (116-112, 115-113, 115-113), un verdetto che non è andato giù a Lomachenko e nemmeno al pubblico americano, per gran parte schierato a favore del 35enne 'Loma'.

Al termine dell'incontro, l'ucraino è scoppiato in lacrime per la rabbia, mentre Haney è stato a lungo fischiato. Il 24enne californiano ha conquistato la sua 30/a vittoria (di cui 15 prima del limite) in altrettanti incontri, mentre per Lomachenko si tratta della terza sconfitta in 20 incontri. (ANSA).