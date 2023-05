Rugby: Parisse, felice di chiudere carriera vincendo una Coppa

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Notte magica. Campioni d'Europa!".

Con questa frase su Instagram, postata insieme alla foto di tutta la squadra del Tolone che solleva la Challenge Cup, equivalente rugbstico dell'Europa League del calcio, il monumento del rugby italiano Sergio Parisse celebra la vittoria dei suoi contro i Glasgow Warriors a Dublino e, quindi, l'ultimo trionfo della sua carriera. Poi l'ex capitano azzurro, in una diretta sullo stesso social, oggi fa vedere l'accoglienza trionfale che oggi la gente di Tolone ha riservato al team rossonero al ritorno a casa.

A 39 anni Parisse, 142 presenze con la maglia dell'Italia ed ex capitano azzurro, sperava di essere convocato dal ct della Nazionale Kieran Crowley per i Mondiali di quest'anno in Francia, dove Parisse sperava di diventare l'unico giocatore della storia 'ovale' ad aver preso parte a sei edizioni del torneo iridato, ma il suo nome non è stato inserito nella lista dei preselezionati. Così a giugno chiuderà la carriera, per poi probabilmente cominciare quella di allenatore. Intanto ha dato un grosso dispiacere all' ex ct dell'Italia Franco Smith, che ora guida Glasgow e che è stato tecnico di Parisse nel 2002 al Benetton Treviso, quando Sergio aveva 19 anni e a Smith fu subito chiaro che aveva di fronte un campione, "ma anche un grande uomo e per questo è diventato ciò che è adesso".

"Per me questa vittoria in Challenge Cup significa moltissimo - le parole di un emozionato Parisse dopo il 43-19 contro i Warriors -. Trovo difficile descrivere a parole ciò che provo.

Cerco di godermi ogni singolo momento che sono con la squadra e sono ancor più felice perché abbiamo strameritato di vincere questa finale. Capitemi, sono italiano e quindi un tipo molto emotivo in ogni cosa che faccio. Sono felice di aver finito così la mia carriera. Non avrei mai pensato di giocare così a lungo".

Per far capire chi è, ed è stato, Parisse, i suoi compagni lo hanno portato in trionfo mentre lui stringeva fra le mani la Coppa appena conquistata. (ANSA).