Rugby: La Rochelle vince la Champions, 27-26 al Leinster

(ANSA) - DUBLINO, 20 MAG - Bruciante delusione per la plurititolata franchigia irlandese del Leinster che, nonostante il vantaggio di giocare in casa (davanti a 51mila spettatori), ha oggi perso per 27-26 la finale della Champions Cup di rugby contro i francesi del La Rochelle (allenati dall'irlandese Ronan O'Gara), campioni d'Europa per il secondo anno consecutivo. In più questa volta La Rochelle ha compiuto l'impresa di vincere rimontando dallo 0-17 su cui era fissato il punteggio dopo appena 12 minuti di gioco. A decidere il match è stata la meta di Georges Colombe a otto minuti dalla fine, trasformata da Antoine Hastoy, che ha fatto andare avanti, per la prima volta nella partita, il La Rochelle che poi ha tenuto fino alla fine.

A penalizzare il Leinster l'assenza della sua stella Johnny Sexton, 37enne mediano d'apertura. (ANSA).