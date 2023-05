Rugby: recordman presenze A.W.Jones lascia nazionale del Galles

(ANSA) - CARDIFF, 19 MAG - Alun Wyn Jones, 37 anni, primatista mondiale di presenze nei test match del rugby lascia la nazionale del Galles, dopo 158 apparizioni con la maglia biancorossa e 12 con quella dei British&Irish Lions, per un totale di 170 caps. Lo ha annunciato il diretto interessato con un post su Instagram. "Dopo essere stato preselezionato per i Mondiali - ha scritto Jones -, e dopo averne parlato con lo staff e tecnico e con la federazione, ho deciso di lasciare il rugby internazionale".

La decisione di A.W. Jones, inaspettata, arriva a poche ore dall'addio alla nazionale di un altro giocatore del Galles, il 33enne flanker Justin Tipuric, e a meno di quattro mesi dalla Coppa del Mondo in Francia in cui nella fase a gironi i gallesi affronteranno nel gruppo C Fiji, Portogallo, Australia e Georgia. (ANSA).