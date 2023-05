Giro:Thomas,giusto così se vogliamo arrivare a Roma almeno in 50

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Già molti ragazzi si sono ammalati, e se vogliamo arrivare a Roma con almeno 50 corridori, questa è una buona decisione. C'è già stata una discussione con il Cpa (l'associazione sindacale dei corridori ndr) ieri sera". Lo dice, intervistato da Eurosport, la maglia rosa del Giro Geraint Thomas a proposito della decisione di accorciare, per motivi climatici e di sicurezza, la tappa di oggi del Giro, che sarà di soli 74,6 km, fatto che sta suscitando polemiche.

"Tutte le squadre hanno fatto sapere cosa volevano fare - le parole di Thomas -. Penso che questa sia una buona decisione.

Sarà comunque una corsa dura e significa anche che non correremo sotto la pioggia e il freddo per qualche ora in più". E a proposito della Croix de Coeur e la salita finale a Crans-Montana: "sarà ancora più dura, è una salita difficile e partiamo dai piedi della salita. Ci saranno subito molti attacchi, ma non dovremmo complicarci le cose. È importante controllare la prima salita - sottolinea Thomas -, poi mancheranno ancora 45 chilometri al traguardo. È la prima vera tappa di montagna. Io mi sento bene, ma è un peccato che il tempo sia così brutto". (ANSA).