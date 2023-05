Atletica: doping; Ponzio stop di 1 anno, ha saltato tre test

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "La Procura nazionale Antidoping comunica che al sig. Nicholas James Ponzio (tesserato Fidal) è stato applicato 1 anno di squalifica per la violazione dell'articolo 2.4 del Csa, con decorrenza della sanzione dal 20/04/2023 e scadenza al 19/04/2024".

Con questa nota Nado Italia ha comunicato la durata della squalifica di Nick Ponzio, dando una spiegazione ai messaggi criptici lanciati nelle scorse settimane dallo specialista del getto del peso italo-americano che ai Giochi di Tokyo 2020 e ai Mondiali dell'anno scorso in Oregon ha gareggiato in maglia azzurra.

Sui social Ponzio, che ha vinto anche due titoli italiani ed è primatista nazionale indoor con 21.61, aveva raccontato di "essere stato spinto via dall'atletica". Successivamente aveva precisato: "Ho saltato tre controlli dell'antidoping, ma non è colpa mia", spiegando che "la app del mio smartphone era andata in tilt e non ho ricevuto le notifiche della convocazione". Ora è stato punito in base all'articolo 2.4 del Codice sportivo antidoping che è proprio quello che riguarda le sanzioni per gli atleti che saltano tre controlli. (ANSA).