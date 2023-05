Scherma: Abodi, russi ai Mondiali? Chiediamo ancora qualche ora

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Chiediamo ancora qualche ora di riflessione perché il tema non è sportivo, è molto più grave purtroppo e quindi c'è il senso della responsabilità e della attesa affinché vengano fatte tutte le valutazioni necessarie per consentire a chi organizza i mondiali di andare avanti speditamente".

Lo ha detto il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento "Vita da campioni", commentando una decisione che era attesa per oggi sulla presenza o meno di russi e bielorussi ai Mondiali di scherma, in programma dal 22 luglio a Milano (ANSA).