Giochi Gioventù: Abodi, martedì firmo impegno con 7 ministri

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Di Giochi della Gioventù ho iniziato a occuparmene 3 o 4 anni fa, in un'altra vita lavorativa, perché ritenevo fosse necessario. Martedì, prima del Consiglio dei Ministri, firmeremo un protocollo d'intesa tra di noi, un impegno solenne che assumiamo; siamo 7 ministri, come Salute, Ambiente, Pari Opportunità, Interno e altri ancora che contribuiranno con contenuti facendo in modo che sia anche un percorso formativo che faccia crescere la persona". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante l'evento 'Vita da campioni' che si tiene presso la Biblioteca della casa delle armi presso il Foro Italico.

"E' un progetto ambizioso, mi auguro non presuntuoso, ma ci costringerà a parlare di sport e scuola entrando nella materia", conclude Abodi. (ANSA).