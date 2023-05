Tiro a volo: Azzurri in Kazakhstan per la Coppa del Mondo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Sono partiti da Roma e raggiungeranno in giornata il Kazakhstan gli azzurri dello Skeet, specialità olimpica del tiro a volo, che prenderanno parte alle gare della quinta 'tappa' della Coppa del Mondo 2023.

Ad Almaty li accompagnerà in pedana il commissario tecnico della Nazionalei Andrea Filippetti. A gareggiare saranno tre tiratori campani Tammaro Cassandro, Domenico Simeone e Giancarlo Tazza, e il pistoiese Gabriele Rossetti, oro olimpico a Rio 2016. Nella gara femminile l'Italia schiererà invece l'olimpionica di Rio Diana Bacosi, quella di Pechino 2008 Chiara Cainero, Simona Scocchetti e Martina Bartolomei.

Domenica prossima, 21 maggio, gli azzurri si cimenteranno negli allenamenti ufficiali, mentre la prima parte della gara avrà luogo lunedì 22 maggio con 75 piattelli, e a seguire, il 23 maggio, si proseguirà con gli altri 50 piattelli. Quando in Italia saranno le 12 inizieranno le finali dello Skeet Femminile, mentre alle 13 italiane si svolgeranno quelle maschili. Va sottolineato che le suddette finali si svolgeranno secondo il nuovo regolamento Issf che elimina le semifinali e i 'medal matches' e ritorna ad essere quello già visto in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Al termine delle qualificazioni i sei migliori tiratori e le sei migliori tiratrici si sfideranno nella finale ad eliminatorie progressive: per lo Skeet a 20 piattelli si decreterà il sesto posto, a 30 il quinto, a 40 il quarto, a 50 il terzo ed a 60 il primo ed il secondo posto.

Il 23 maggio arriverà ad Almaty anche la squadra di Trap del ct Marco Conti, che porterà con sé Mauro De Filippis, Daniele Resca, il veterano azzurro Giovanni Pellielo e Diego Valeri per la squadra maschile e Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco, Giulia Grassia e Sofia Littamè. (ANSA).