Pugilato: Mondiali; Putin si congratula con i 2 russi d'oro

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Mentre il mondo dello sport continua a interrogarsi sull'opportunità della presenza di atleti della Russia nelle varie competizioni, il presidente russo Vladimir Putin ha inviato messaggi di congratulazioni ai due pugili del suo paese che hanno vinto la medaglia d'oro ai Mondiali conclusisi domenica scorsa a Tashkent: Muslim Gadzhimagomedov e Sharabutdin Ataev. Nel torneo iridato della 'nobile arte' Russia e Bielorussia hanno infatti partecipato a pieno titolo, quindi con bandiere e inni.

Gadzhimagomedov ha battuto 4-3 nella finale dei pesi massimi, con verdetto 'rovesciato' e comunque discutibile, l'azzurro Aziz Abbes Mouhiidine, mentre Ataev ha sconfitto 4-1 il favorito della vigilia, l'azero Loren Alfonso, nella finale dei Cruiser.

In un telegramma a Gadzhimagomedov, il cui testo è stato reso noto dal Cremlino, Putin (da sempre appassionato di boxe)ha fatto scrivere: "Caro Muslim Gamzatovich! Mi congratulo con te per la tua vittoria a Tashkent.

Determinazione, perseveranza, fiducia in te stesso ti hanno aiutato ad avere successo, e a conquistare il titolo di campione del mondo per la seconda volta. "E, naturalmente, il tuo trionfo ha regalato momenti di sincera gioia e orgoglio a tutti gli appassionati di boxe russi. Ti auguro nuovi traguardi sportivi e tutto il meglio".

Nel telegramma ad Ataev, pubblicato anche dal Cremlino, il presidente prega l'atleta "di accettare le nostre congratulazioni per la tua vittoria ai Campionati del mondo in Uzbekistan. Sei un rappresentante brillante e di talento della scuola nazionale di boxe, in un combattimento con un difficile avversario hai mostrato una volontà di ferro, tecnica perfetta e hai affrontato perfettamente il compito, salendo meritatamente sul gradino più alto del podio. Ti auguro sinceramente un successo continuo e tutto il meglio".

Altri quattro pugili russi - Edmond Khudoyan, Dmitry Dvali, Vsevolod Shumkov e Imam Khataev - hanno conquistato medaglie di bronzo ai Mondiali di Tashkent, ottenendo ognuno anche un premio di 50mila dollari. (ANSA).